Mugler продолжили традицию пандемийного времени и устроили digital-показ. В видеопрезентации бренда приняли участие супермодель Эмбер Валлетта, модели Белла Хадид, Лурдес Леон (дочь Мадонны), Джилл Кортлев, а также трансгендерная актриса, известная по сериалу «Поза», Доминик Джексон.

Девушки предстали в образах суперагентов. Как отмечает World Fashion Channel, Белла Хадид продемонстрировала черный комбинезон со смелым вырезом в сочетании с кожаным пальто с поясом и портупеей в виде золотых цепей. Эмбер Валлетты позировала в маленьком черном платье и необычных украшениях в виде браслета на предплечье. А Лурдес Леон появилась в кадре в силуэтном боди с акцентом на талии и прозрачных велосипедках. Девушка активно развивает свою карьеру модели и уже приняла участие в показах Versace и Bottega Veneta.

Новая осенне-зимняя коллекция Mugler по традиции прославляет женское тело: укороченные жакеты, макси из переплетенных между собой тканей, боди с вырезами и маленькие бра максимально открывают, а не «прикрывают» животы, ноги, бедра и грудь моделей. Связующим звеном всех образов стали золотые нити, которые появлялись в виде удлиненных сережек и декора на юбках и боди, а некоторые топы были полностью сделаны из таких цепочек, пишет Grazia.

Впрочем, внимание зрителей будет приковано не только к дерзким образам, но и к визуальным эффектам – обратной перемотке, резкой смене света, белоснежным «клонам» и «падениям» моделей. В самом конце видео появляется и сам Кейси Кэдуолладер в образе белоснежного фантома.