Российский бренд и производитель носков St.Friday Socks представил новую капсульную коллекцию носков с хэллоуинской тематикой. Все дизайны были придуманы поклонниками марки во время всероссийского ежегодного конкурса St. Friday Contest. Темой креативного марафона в 2021 году стала «Дичь».

Всего в коллекции, приуроченной к Halloween, шесть пар носков. На них изображены горящие и расчлененные люди, нашествие пришельцев, вооруженных лазерными дубинками, танцующий вампир, прикрывающийся цензурными плашками, а также схематичные чертята, цветы зла и «которусальная летучую мышь всевидящая».

Как отметили организаторы, чем абсурднее, казуальнее и невразумительнее были конкурсные работы, тем больше шансов у них было на победу. В конкурсе приняло участие несколько тысяч талантливых участников, создавших почти пять тысяч работ. В итоге финалистами стали 28 иллюстраций, авторы которых получили денежные и ценные призы от St. Friday Socks, GEN Store, ЯМАЙКА, Папа Джонс и МерчМерч. Оценивали работы художники, журналисты, медиаменеджеры, режиссеры, продюсеры, блогеры и даже две собаки-инфлюенсеры.

По итогам «St. Friday Contest 2021: Дичь» планируется выпустить четыре конкурсных коллекции. И новая Хеллоуинская коллекция – одна них. Первая часть под названием «Дичь» вышла пару недель назад, главным героем лукбука стал один из членов жюри конкурса, художник по костюмам в БДТ им. Товстоногова, режиссер и хореограф Сергей Илларионов. Третья часть – «Дикая Дичь» имени финалиста конкурса Арины Власовой, которая взяла сразу пять призовых номинаций – выйдет в ноябре.