Основатели бренда Vereja Игорь Андреев и Маша Комарова представили новую весенне-летнюю коллекцию. Локация показа – московская цветочная база «Цветы от Мачелюка» – была выбрана не случайно. По словам Маши Комаровой, показ посвящен «огородам, садам и приусадебным участкам с милыми сарайчиками с тюлевыми занавесками». Модели дефилировали среди импровизированных цветочных джунглей

Дизайнеры представили кружевные платья, напоминающие занавески, асимметричные топы, выполненных в технике кроше, мини-юбки с забавными аппликациями и сетчатые боди. Впервые на подиум вышли модели в джинсах – это стало отсылкой к советской фабрике «Верея». Джинсы ее производства носил весь Союз, а еще там работала мама Игоря Андреева.

Вместо сумок модели держали в руках детские лейки, их образы завершали деревянные подвески по мотивам декора деревенских домов. Одна из моделей вышла на подиум с живыми крысами на плечах, которых после шоу все пытались сфотографировать на память.

Дополнял коллекцию мейк, придуманный визажисткой Лерой Витько — на лицах моделей были детские наивные рисунки или аквагрим, — и прически авторства Коли Риша. А трек к показу написал Poko Cox – в нем Маша и Игорь вспоминают свои счастливые летние деньки в деревне.

Часть коллекции была сделана в сотрудничестве со стилистом Ренатой Харьковой, она поступит в продажу отдельным дропом следующей весной.

Все вещи в коллекции связаны вручную. Часть ее была сделана в коллаборации со стилисткой Ренатой Харьковой, она поступит в продажу отдельным дропом весной 2022.