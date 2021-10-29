Слухи о партнерстве Fendi и Skims ходили в модных кругах еще с лета. На днях Ким Кардашьян официально подтвердила эту информацию постами в своем Instagram-аккаунте.

В коллекцию вошли нижнее белье и колготки в фирменных нейтральных оттенках Skims, украшенные логотипами обоих брендов. В капсуле также представлены пуховик с монограммами Fendi, черное боди с высоким воротом, бежевый комбинезон, платья-футляры длины миди и мини, кроп-топы, юбки из эластичного трикотажа и спортивные комплекты, пишет Buro 24/7.

Главной героиней рекламной кампании стала сама Ким. Она снялась в лукбуке в нижнем белье, боди и колготках в фирменных цветах Skims, украшенных логотипами обоих брендов.

Это партнерство выросло из давней дружбы Кардашьян с креативным директором Fendi Кимом Джонсом. Они начали обсуждать возможность совместной работы в декабре прошлого года, а в марте Кардашьян встретилась с Джонсом в Мексике, чтобы доработать дизайн, отмечает Vogue UA.

Цены на предметы коллаборации столь же высокие, как и у Fendi: платья и топы стоят около $950, леггинсы – $1100 долларов, а пуховик – $2950 долларов. Цена на кожаное платье, представленное в восьми оттенках – $4200 долларов.

Как сообщает издание WWD, коллаборация поступит в продажу 9 ноября в 6 утра по тихоокеанскому времени (17:00 мск). Для запуска создан отдельный сайт fendiskims.com.