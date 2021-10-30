В преддверии выхода второго сезона сериала «Эмили в Париже» Lancôme выпустил лимитированную коллекцию косметики. Ее главной деталью стал принт с изображением знаменитого брелока Эмили с Эйфелевой башней.

В капсулу вошли тушь Monsieur Big, сыворотка Advanced Genifique, аромат Idôle eau de Parfum и три оттенка помады L’Absolu Rouge. Самым символичным продуктом стала палетка теней в форме сердца, разделенная на три блока в честь главных героинь сериала – Эмили, Минди и Камиллы, пишет The Blueprint.

Точная дата выхода капсулы пока неизвестна. Ожидается, что продажи в Европе начнутся в ноябре, а в США и в Азии – в декабре.

Как отмечает Buro 24/7, второй сезон сериала «Эмили в Париже» с Лили Колинз, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Лукасом Браво и Камиль Разза в главных ролях выйдет на Netflix 22 декабря 2021 года

К слову, Лили Коллинз – исполнительница роли Эмили Купер, уже давно является амбассадором Lancôme, поэтому такая коллаборация с ее экранной героиней является очень органичным продолжением их сотрудничества с брендом.