Создательницы Telegram-канала «Антиглянец» и компания АЛРОСА представили совместную линейку украшений с природными бриллиантами. Новая коллекция получила название Diamonds.Dailя – таким образом создатели хотели подчеркнуть, что бриллианты могут быть повседневными, легкими и ни к чему не обязывающими, пишет Vogue.

Авторы канала Наталия Архангельская, Татьяна Столяр и Юлия Пош попробовали себя в роли дизайнеров и предложили шести молодым российским ювелирам разработать вместе демократичные укрешения. Ювелирные бренды Kova, Himère, Caviar Jewellery, Jemae Jewels by Maria Efimova, Jewlia и Rhoe Bermat представили вариации своих фирменных моделей, а админы придумали свои. Татьяна Столяр – подвеску «Хороший мальчик», Наталия Архангельская – кольцо, моносерьгу и серьги, похожие на «фенечки» из бисера, а Юлия Пош – диадему и подвеску из розового золота в виде креманки с шампанским.

Всего в коллекцию вошли 24 ювелирных изделия, среди которых серьги, колье-подвески, кольца, перстни, серьги и цепочки, колье со звеньями-сотами, медальон на тонкой цепочке, стейтмент-кольца, моносерьги и диадема, отмечает Lenta.ru.

Украшения выполнены из розового, белого и желтого золота и украшены бриллиантами различной огранки. Украшения доступны к покупке в официальном интернет-магазине ALROSA DIAMONDS и во флагманских бутиках марки. Их стоимость варьируется от 42 до 655 тысячи рублей.