Fashion-журналистка и основательница The Cut Эми Оделл написала биографию главного редактора американского Vogue Анны Винтур. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Наконец-то рада поделиться своей работой, которой я занималась последние три года: я завершила биографию Анны Винтур. Для создания книги я провела более 250 интервью. Теперь не могу дождаться, когда поделюсь подробностями о процессе написания книги», – рассказала Эми Оделл.

В аннотации к книге сказано, что она станет «самым откровенным портретом Анны Винтур, который когда-либо был опубликован». Речь пойдет о детских годах, юности, первой работе и истории становления одной из «самых влиятельных женщин в средствах массовой информации».

Сейчас можно оформить предзаказ на книгу. Ее стоимость составляет 28 долларов (около 2000 рублей). Продажи стартуют 3 мая 2022 года.