Издательство МИФ совместно с ювелирной маркой Avgvst выпустили книгу «Быть мужчиной. Современная мужественность без насилия, доминирования и страха». Ее автором стал журналист и основатель интернет-портала для мужчин The Book of Man Мартин Робинсон, пишет Wonderizne.

Он провел разностороннее исследование феномена маскулинности и рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются современные мужчины. Для этого Робинсон посещал психиатрические группы и тюрьмы, тренировался с солдатами спецназа, общался с секс-активистами, психологами-эволюционистами и музыкантами и не только.

«Книга Мартина Робинсона ставит под сомнение старые способы "быть мужчиной" и предлагает новые идеалы, такие как сочувствие, доброта, эмоциональная чуткость, честность. Это не о том, чтобы “отругать” мужчин: это расширение взгляда и своего рода разрешение быть тем, кем себя чувствуешь, а не тем, кем тебя лепят многовековые традиции», – рассказала руководитель редакции издательства МИФ Ольга Киселева.

Над дизайном обложки книги работала арт-директор Avgvst Ира Иванова. Тема гендерных стереотипов близка бренду – в своих коллекциях Avgvst отрицает традиционные представления о маскулинности и феминности, создавая унисекс-украшения, отмечает Buro 24/7.

Приобрести книгу можно в магазинах и на сайте Avgvst, а также на сайте издательства МИФ и в магазинах-партнерах.