Совместная капсульная коллекция компании «Сибур» и российского бренда WOS поступила в продажу. В нее вошли футболки, спортивный костюм, демисезонный плащ-дождевик и кепка. Коллекция доступна для предзаказа в специальном разделе сайта wosbrand.co.

Как отмечает Fashion United, экспертиза «Сибура» в области экономики замкнутого цикла и экспериментальный опыт бренда WOS в области устойчивых технологий позволили создать линию, главными характеристиками которой стали практичность.

Материалы, на синтез которых лучшие европейские фабрики потратили почти полгода, не отличаются от натуральных ни по износостойкости, ни на ощупь. Все благодаря главному герою лимитированной линейки – полимерной грануле, сделанной из вторичных продуктов нефти. Именно ее фотография авторства Богдана Широкова красуется рядом с узнаваемым логотипом на футболках экологически дружелюбной коллекции, пишет Elle.

Вырученные средства направят в благотворительный фонд «Второе дыхание», который занимается развитием программ в области вторичной переработки и устойчивого развития.