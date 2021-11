Музыкант и композитор Элтон Джон выпустил линию очков в сотрудничестве с сетью оптики Sam’s Club, возглавляемой Walmart.

В нее войдут четыре коллекции – The Foundations Collection, The Formative Years, The Working Musician и The Master Collection. Каждая из них посвящена определенному этапу в жизни артиста. Например, The Formative Years – детству и юности музыканта, а The Master Collection с оправами с автографом – периоду, когда сэр Элтон уже стал иконой. В первую коллекцию – The Foundations Collection – вошли 60 моделей, пишет «Собака.ру».

Так, очки Rocketman названы в честь одноименного хита, A-List отражают пик его карьеры, а модель Prodigy посвящена превращению юного пианиста в известного музыканта. Оправы украсят стразы, камни и металлы, а также монограмма E.

«Elton John Eyewear прославляют уверенность, самовыражение и аутентичность. Линия предназначена для того, чтобы в ней было что-то для каждого, поэтому независимо от того, кто вы, вы всегда будете выглядеть самими собой. Дело не только в очках, а в том, чтобы изменить то, как люди видят самих себя», – приводит РБК слова Элтона Джона.

Стоимость оправ из первых трех коллекций будет варьироваться от $95 до $100. Оправы подойдут для линз, изготовляемых по рецепту, их также можно купить для очков, продающихся без рецепта, очков для чтения и солнцезащитных очков.

Очки будут доступны покупателям Sam’s Club и Walmart уже на этой неделе. Как отмечает Buro 24/7, бренд Elton John Eyewear и Wallmart совместно поддержат миссию Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом, на нужды которого ежегодно будут жертвовать до $1 млн в год с продаж очков.