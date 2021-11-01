Не упусти свою возможность принять участие во II Международной конференции «Инновации и дизайн» (idifashion.ru/conference) и во II Всероссийском конкурсе «IDI fashion» (idifashion.ru/contest). Для всех участников проекта пройдет разработанная образовательная программа, для финалистов и победителей Конкурса будут организованы фото и видеосъемки, предоставлена возможность продемонстрировать свои изделия.

Мис­сия Проекта – создание условий для развития специалистов сферы FASHION (#idifashion), организация выстроенной системы реализации творческого потенциала в креативной сфере индустрии моды, объединение молодых талантов индустрии в сообщество IDI FASHION (idifashion.ru).

Конкурс проводится с целью выявления, развития, образования, PR и поддержки талантливой молодежи, одаренных студентов и выпускников, которые хотят развиваться в сфере индустрии моды. 23 номинации для участия – Конкурс объединяет все основные профессии и направления. Ждем Вашу заявку!

Конференция проводится с целью объединения и развития творческой молодежи/талантливых выпускников в сфере FASHION & DESIGN; Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи, одаренных студентов и выпускников, склонных к научно исследовательской деятельности; Содействие развитию и популяризации – демонстрация лучших научных достижений молодых специалистов, опыта работы преподавателей в организации учебной и научно исследовательской деятельности. 6 секций Конференции, обращаем Ваше внимание на секцию 1:Образование & Креативные индустрии и секцию 2:Культурное наследие России – секции введены в 2021 году.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи – Росмолодежь.

Под­робная ин­форма­ция о проекте на сай­те idifashion.ru

instagram.com/idi.fashion

Оргкомитет Проекта – industry.innovation.design@gmail.com