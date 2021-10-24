Uniqlo показал лукбук новой осенне-зимней коллекции +J, созданной в сотрудничестве с дизайнером Джил Сандер. Это уже третий дроп в рамках их совместного проекта и, возможно, последний, пишет Hypebae.

В линейку вошли объемные пуховики и куртки, кашемировые комплекты из жакета без воротника и юбки, водолазки, блузки с лентами на воротнике в виде галстука, пальто из кашемира, свитера с высоким воротником, а также рубашки без воротников, худи, платья-рубашки и плиссированные юбки. Вещи выполнены в сдержанной цветовой гамме – в черном, белом, темно-синем, коричневом, бежевом, бордовом и сером оттенках.

Мужчинам дизайнер предложила пальто в темно-синих и коричневых оттенках, строгие кардиганы, классические рубашки белого и светло-кофейного цветов, худи, куртки-бомберы и деловые костюмы, отмечает Buro 24/7 UA.

«Эта осенне-зимняя коллекция фокусируется на уникальном стиле, удобных текстурах и роскошном тейлоринге в ответ на наше новое стремление к комфорту: изысканный дизайн, который удовлетворяет всех. Эта серия предлагает богатое разнообразие классических зимних предметов благодаря новому свободному крою и качественному тейлорингу», – приводит The Blueprint слова Сандер.

Продажи коллекции +J стартуют 18 ноября. Приобрести вещи из линейки можно будет онлайн и в избранных магазинах Uniqlo.