Moncler запустил новый проект Select, в рамках которого известные представители сферы культуры, моды и бизнеса будут составлять подборки товаров и писать статьи для бренда, пишет PROfashion.

Первым приглашенным куратором стала известная певица Алиша Киз. Она создала подборку под названием A Day in NYC («День в Нью-Йорке»), которая предлагает пользователям погрузиться в атмосферу города под ее новый альбом «Keys».

Сама артистка рассказала, что для нее этот альбом – это «возвращение домой» и «соперничество с прошлым этапом творчества». Нью-Йорк – родной город певицы, все началось с него, поэтому и для проекта Moncler, идущего в связке с ее актуальной творческой деятельностью, Киз выбрала этот мегаполис.

«Мы постоянно изучаем новые и лучшие способы обслуживания наших клиентов, уделяя особое внимание созданию уникального опыта, который поможет построить долгосрочные отношения», – приводит Buro 24/7 слова исполнительного директора Moncler Ремо Руффини.

Проект Moncler Select продлится в течение всего 2022 года и станет еще одним шагом компании в расширении взаимодействия с сообществом с помощью цифровых форматов.