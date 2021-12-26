В этом сезоне линия Alla Pugachova российского обувного бренда «Эконика» получила новое ёмкое название Ekonika Premium и новый логотип – аббревиатуру AP, призванную показать преемственность в коллекции от предыдущего названия торговой марки.

Изменения затронут не только название, но и фирменный стиль. Упаковка приобретает чёрно-белую гамму, что подчеркивает минимализм будущих коллекций.

Это изменение – новая веха в истории марки AP. Классические модели, глубокие цвета и уникальные модели – обновлённая коллекция Ekonika Premium представлена в салонах и в интернет-магазине www.ekonika.ru.

«Эконика» – крупнейшая в России обувная сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров для женщин. Коллекции разрабатываются дизайнерами «Эконики» совместно с итальянскими и французскими партнёрами. Все модели производятся за рубежом.