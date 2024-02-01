Российский омниканальный ритейлер товаров для спорта и здорового образа жизни "Спортмастер" объявил о начале долгосрочного сотрудничества с блогером и телеведущей Идой Галич.

По словам представителей компании, Ида Галич будет принимать участие в продвижении спортстильных коллекций «Спортмастера», делиться своими образами и повышать популярность спортивного лайфстайла, в том числе через свои страницы в социальных сетях.

«Жизнь современной девушки – бесконечное движение. Работа, встречи с друзьями, прогулки, общение с семьёй, вечеринки и, конечно, спорт и наполняющий отдых. Оставаться стильной и яркой, чувствовать себя уверенно, женственно и комфортно можно и в cпортзале, и на детской площадке, и в парке! Сотрудничество со «Спортмастером» – закономерное продолжение моего образа жизни и важный шаг на пути к новым достижениям», – комментирует Ида Галич.

Первый шаг в сотрудничестве - кампания, посвященная леггинсам как одежде для стильного повседневного образа, а также для занятий спортом. Изображения Иды будут использованы в витринах, в магазинах, в дизайне веб-сайтов и во внешней коммуникации.

«В современном мире с его насыщенным графиком и круговоротом событий любой девушке важно чувствовать себя комфортно, быть активной и подвижной и одновременно с этим оставаться стильной и красивой. В Иде сочетаются динамичность, яркость, успешность и женственность. Эти качества отлично перекликаются с посылом кампании «Стильные легинсы для жизни и спорта», а также с общей идеей продвижения спортивного стиля в «Спортмастере», где доступен большой ассортимент товаров в удобном мобильном приложении, на сайте и офлайн», – рассказывает Ирина Исмаилова, директор по маркетинговым коммуникациям «Спортмастера».

В дальнейшем Ида продолжит принимать участие в мероприятиях «Спортмастера», продвижении коллекций и активностях в социальных сетях.

Изображения предоставлены компанией.