Limé представил мужскую весеннюю коллекцию, вдохновленную стилем 1970-х годов. Коллекция сочетает в себе широкие брюки с высокой талией, воротники-поло и вельвет, заменяя классические силуэты более расслабленными.

Главный герой кампании, модель Аслан, записался на прослушивание и создал ироничное видео в эстетике фильмов Уэса Андерсона. Протагонист катается на чемодане, устраивает чаепитие с котом и примеряет винтажные образы.

Он надевает широкие вельветовые брюки с полосатой рубашкой и объемный джемпер на молнии с контрастным воротником и распашонкой, заправленный в джинсы с высокой талией и отворотами.

Однобортные блейзеры отличаются завышенным силуэтом и потайными пуговицами. Приглушенная бежевая и серая палитра коллекции разбавлена яркими акцентами, такими как голубая рубашка-поло и травянисто-зеленый джемпер на молнии. Коричневые кожаные мокасины с потертостями дополняют образ. Коллекция уже доступна в магазинах и на сайте.

Фото предоставлены компанией.

