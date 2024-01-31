Новая коллекция Befree Co:Create, как утверждается, была снята на фоне средневекового и современного Токио, включая Tokyo Sky Tree, токийский храм Сенсодзи и Императорский дворец.

В капсулу вошли футболки, лонгсливы и толстовки унисекс с изображением персонажей и знаковых кадров из сериала. Во время разработки капсул дизайнеры добавили в них "хитрости" для поклонников аниме. Например, цвет хаки на длинном рукаве с изображением Бронированного Титана - это намек на плащ героя, который является частью секретной службы.

Саша Студенцова, ведущий менеджер по заказам в Befree: "Я обожаю "Марширующих титанов" и, как и большинство фанатов, хотела иметь что-то осязаемое, что напоминало бы мне о сериале, например толстовку с любимыми героями и сценами из аниме! Мне хотелось иметь что-то осязаемое, чтобы помнить о сериале. Поэтому я предложила идею капсулы директору по продукции бренда. Я очень горжусь толстовкой с гигантским костюмом Энни. Она неоднозначный персонаж, но я хотела показать ее сильной и смелой. Идея силы девушки очень близка моему сердцу. Еще один важный принт - выражение лиц Энни и Микасы, фрагмент битвы в военной академии. В этот момент зритель не знает, кто победил. Оба женских персонажа очень сильны, поэтому вопрос остается открытым".

Коллекция доступна в интернет-магазине Befree, офлайн-магазине и на Яндекс-маркете.

Фото предоставлено компанией.