В лимитированной капсуле Touch the sky дизайнеры экспериментируют с эффектом варки, узнаваемыми оттенками и техниками, имитирующими джинсу, сообщает компания.

В коллекцию вошли короткая парка с отложным воротником из плюшевого меха, трикотажный хлопковый костюм, женственное платье-комбинация длины макси, боди с длинными рукавами и собранной талией и кардиган с контрастной отделкой темного оттенка индиго. Капсулу дополняют модные градиентные принты и принты tie-dye. Каждая вещь в коллекции имеет уникальный узор.

Лимитированная коллекция Touch the sky будет доступна с 18 января 2024 года на сайте zarina.ru и в магазинах, принадлежащих Zarina.

Zarina - российский бренд одежды. Входит в портфель брендов Melon Fashion Group. Zarina предлагает капсульный гардероб для женщин и мужчин - от универсальных базовых вещей до долгосрочных трендов.

Melon Fashion Group - крупнейший российский ритейлер одежды, управляющий брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol По состоянию на 1 августа 2023 года розничная сеть Melon Fashion Group насчитывала 907 магазинов. В ее состав входят.

Фото предоставлено компанией.



