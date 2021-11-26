Swarovski выпустил коллаборацию с Аминой Муадди, сотрудничавшей с Рианной и ставшей лучшим обувным дизайнером 2019 года по версии арабского Vogue.

В коллекцию вошла знаменитая модель босоножек Amina Muaddi – Julia Glass, выполненная в розовом цвете на каблуке в форме пирамиды и украшенная кристаллами Swarovski.

«Эти босоножки, известные своей эстетикой гламурного рока, дополнены кристальными шипами, охватывающими щиколотку и привлекающими взгляд к каблуку уникальной треугольной формы. Известная своим ярким стилем и безупречным мастерством, Амина Муадди создала уникальные туфли на шпильке», – приводит Wonderine заявление Swarovski.

Сотрудничество стало одним из первых в рамках концепции Swarovski Creators Lab, которую запустил бренд для поддержки сотрудничества с дизайнерами со всего мира. Специально для этого бренд запустил два новых магазина в Париже и Цюрихе.

Босоножки Swarovski x Amina Muaddi уже можно купить на сайте бренда и в избранных магазинах. Их стоимость составляет 1 040 евро.