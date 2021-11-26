Ralph Lauren показали вторую капсулу Russian Bear, которая посвящена главному символу бренда – медведю, и создана специально для России, пишет InStyle.

В коллекции культовые медведи Ральфа Лорена представлены в новых образах: в коллекции есть медведица-принцесса, одетая в белоснежное вечернее платье с пышной юбкой из шелкового тюля и накидку из меха, медвежонок-байкер на винтажном мотоцикле, облаченный в джинсы цвета индиго и кожаную куртку. Как отмечает Собака.ру, на его создание Ральфа Лорена вдохновили винтажные автомобили и его любовь к вождению. Мишки-шевроны нашиты на свитеры, худи, косухи и платья, выполненные в темно-синей, черной и белоснежной гамме.

На создание эксклюзивных персонажей у дизайнеров Ralph Lauren ушло свыше 100 часов ручной работы, а сами образы мишек выполнены с использованием итальянской вышивки и аппликаций.

Эксклюзивная капсула Russian Bear будет доступна в конце ноября в московских бутиках Ralph Lauren (в Третьяковском проезде, на Кутузовском, 31, в «Барвихе Luxury Village»), ЦУМе, ДЛТ, а также на tsum.ru.