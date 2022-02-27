Tiffany & Co. представили новую коллекцию украшений Knot, источником вдохновения которой стал один из архитектурных элементов улиц Нью-Йорка – металлический забор-сетка. Бренду удалось трансформировать знакомую индустриальную форму в нечто совершенно новое и утонченное, привнося энергию родного города в новую коллекцию украшений. Лицом рекламной кампании Tiffany Knot стал актриса Аня Тейлор-Джой.

Нью-Йорк – город индивидуалистов, умеющих понимать друг друга без слов. Чтобы «прийти к успеху» в Нью-Йорке, нужно иметь сильное самоощущение и определенное состояние мыслей. Именно эта формула лежит в основе Tiffany Knot. Провокация и амбиция, смелое заявление и талисман, символизирующий связь – связь с теми, кто «на одной волне» с самим Нью-Йорком.

В каждом предмете — будь то кольцо или серьги, колье или браслет — можно найти графичный узел, словно наскоро скрученный из металлической (на самом деле, разумеется, золотой) проволоки с грубо обрезанными концами. Коллекция построена на контрасте плавных линий и острых углов, гладких полированных поверхностей и искрящейся бриллиантовой крошки. С виду простые лаконичные украшения получились необычайно динамичными, наполненными энергией большого города, как, например, колье с узлом из колючей проволоки на двух цепочках или длинные жесткие серьги, похожие на обрезки металлического стержня с обмоткой.