Немецкий бренд Triumph представляет весеннюю коллекцию нижнего белья и домашней одежды, которая станет идеальным подарком от любимого, для себя самой или подруги. В этот раз источником вдохновения для креативной команды послужили архивы бренда, а основной фокус сместился на нежность и чувственность, заменившую откровенную сексуальность.

При создании новой коллекции дизайнеры Triumph обратились к канонично женственным силуэтам 60-70х годов, которые стали основой для элегантных фасонов, дополненных чувственной кружевной отделкой и тюлевыми вставками. Зима позади – настало время освежающей весенней палитры, в которую вошли сдержанная пастель и нежные принты с полевыми цветами. В коллекции представлены классические бюстгальтеры с идеальной посадкой и легким пуш-апом для создания максимально естественной формы, невесомые бралетты с эффектом «второй кожи», варианты для большой груди, а также smart-модели, деликатно корректирующие фигуру.

По-весеннему свежие оттенки, «цветочные» кружева и принт на тончайшей ткани – новая линейка появится во всех магазинах бренда, а также маркетплейсах LAMODA и WILDBERRIES уже в феврале.