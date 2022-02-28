25-летняя София Джирау — первая в мире девушка с синдромом Дауна, ставшая моделью Victoria’s Secret. На днях она объявила о том, что принимает участие в новой рекламной кампании бренда, посвященной коллекции удобного повседневного белья Love Cloud. Результатами съемки София поделилась в своем Instagram.

Кроме Джирау, в Love Cloud снялись ещё 17 героинь, в числе которых трансгедерные и беременные женщины, плюс-сайз-модели и девушки с инвалидностью. Например, в кампании участвовали Валентина Сампайо, Адут Акеч, Мириам Бланко и Шалом Харлоу. «С учётом реальных потребностей наших клиенток Love Cloud была создана как коллекция, которая обеспечивает повседневный комфорт без отказа от функциональности и сексуальности нижнего белья», – рассказала Дженни Шаффер.

«Коллекция Love Cloud — важный момент в эволюции бренда: от состава невероятных героинь, которые воплощают нашу коллекцию, до невероятной атмосферы на съёмках. Кампания стала важной частью новой истории Victoria’s Secret, которую мы создаём здесь и сейчас», — рассказал креативный директор бренда Рауль Мартинес.