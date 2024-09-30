Петербургский бренд сумок и рюкзаков Arny Praht объявил о сотрудничестве с маркетплейсом подарков Flowwow. Компании совместно создали сумку из двусторонней эко-кожи под цветы, отражающую один из главных осенних трендов - bucket bag с ярким брелоком.

У сумки фиксированная ручка с регулируемой длиной. К ней также прилагается красный брелок для ключей в виде логотипа Flowwow.

Сумку можно приобрести на официальном сайте Arny Praht и в фирменном магазине бренда. Кроме того, украшения Flowwow можно найти во флагманских магазинах в Москве и Санкт-Петербурге - в общественном пространстве «Хлебозавод» и в магазине на Большом проспекте П.С. 92, покупателей ждет декор от Flowwow.

В августе 2024 года Arny Praht вновь объявила о сотрудничестве с фондом «Антон тут рядом». Стало известно, что команда бренда и представители благотворительного фонда разработали дизайн сумки «Угрюмый заяц» по иллюстрации Сергея Тиснека.

Источник фото: Arny Praht