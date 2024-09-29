Стокманн вдохновил петербургский бренд декора Moroshka на создание уникальной коллекции, посвящённой 35-летию бренда в России.

Это событие - отличная возможность оглянуться назад и вспомнить, как развивался бренд на протяжении последних трех с половиной десятилетий - это четыре совершенно разные эпохи в России, которые команда Moroshka интерпретировала в эпохи.

В честь юбилея дизайнеры бренда разработали для Стокманн коллекцию из четырех специальных пледов, которые символизируют определенные периоды российской истории: свободные и неопределенные 1990-е, гламурные и эксцентричные 2000-е, самоуверенные и модные 2010-е, непредсказуемые и домашние 2020-е годы.

Каждый плед - это не просто воспоминание о своем времени, а творческое переосмысление той эпохи и создание новой, основанной на ее наследии.

"Коллекция «35 лет в моде» - это захватывающее путешествие сквозь эпохи, отражающее эволюцию модных тенденций. Стремительно менялись времена, но неизменным оставался ДНК Стокманн, отражающий страсть к моде", – сказано в заялении Moroshka.

Фото предоставлены компанией.