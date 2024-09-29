Коллекция «Соло элегантности» была вдохновлена произведениями русских композиторов, таких как Чайковский, Скрябин, Прокофьев, Шостакович и Стравинский.

«Классическая музыка для меня – это вечность, нечто незыблемое. В коллекции «Соло элегантности» мы проводим весьма смелую аналогию между гениальными музыкальными творениями и вневременной элегантной классикой в моде, которая всегда звучит актуально. Мне хотелось бы, чтобы созданные нами изделия долгие годы сопровождали их удивительных обладательниц и каждый раз дарили бы прекрасным женщинам ту бесконечную энергетику любви и смысла, которую мы в них вдохнули», – рассказала создательница бренда Екатерина Шерварли.

В коллекцию вошли костюмы, платья, шляпки, блузки и пиджаки. Все вещи выполнены в классической цветовой палитре: черный, белый, красный, винный, графитовый, темно-синий и «Белый лебедь» (White Swan) – цвет осени-2024 по версии Pantone.

Коллекция «Соло элегантности» скоро появится в бутиках и на сайте www.shervarli.com.

Shervarli Official - российский бренд женской одежды класса люкс. Назван в честь своей основательницы Екатерины Шерварли. Продукцию бренда отличают пропорциональные силуэты, стандартное качество, эксклюзивные материалы и аксессуары.

Фотографии предоставлены компанией.