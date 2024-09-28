Лимитированная коллекция Limited Edition AW24/25 отличается лаконичными и вневременными образами, сочетанием роскошных материалов - кожи, замши и меха, а также игрой фактур и оттенков.

В коллекцию вошли мех норки (в том числе аукционный Kopengagen Fur), куртки и пальто из лисы, енота и хорька натуральных цветов, замшевые куртки и бомберы, кожаные юбки-миди, брюки в оттенках черного, синего и винного, минималистичные леопардовые пальто. Впервые в коллекции Limited Edition появились аксессуары из натурального меха норки (манишки, снуды, шарфы и варежки).

Традиционно все изделия коллекции Limited Edition выпускаются ограниченными тиражами и продаются исключительно в офлайн-магазине «Снежная Королева» в торговом центре «Метрополис».

«Снежная королева» - российский бренд модной одежды, основанный в 1998 году. Являясь экспертом в производстве и продаже изделий из натуральных материалов, он имеет безупречную репутацию среди покупателей и деловых партнеров. Компания предлагает широкий ассортимент верхней одежды, повседневной одежды и аксессуаров для женщин и мужчин.

Фото предоставлены организацией.