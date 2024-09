Новая осенняя коллекция российского бренда Fashion Rebels состоит из элегантных костюмных ансамблей, шерстяных пальто и знаковых вещей из замши и кожи.

Замшевый дроп представлен жакетами прямого кроя с не слишком широкими линиями плеч, брюками прямого кроя с классическим поясом и широкими эластичными штанинами, расклешенными юбками асимметричного кроя и замшевыми тренчами. В коллекцию вошли костюмы из поливискозы и премиальной шерсти Super 100 красного, черного, темного и серого цветов, блузы оттенка peach fuzz, брюки из эко-кожи разных оттенков, юбки, куртки-шинели и джемперы из букле с эмалевыми пуговицами. Также в коллекции можно найти лакированные тренчи, асимметричные шерстяные пальто для холодной погоды и темно-зеленый трикотаж.

«Героиня осенней коллекции Fashion Rebels знает, чего хочет, и точно может себе это позволить. Она сильна, умна и остроумна. В новой осенней коллекции и ребрендинге в целом мы хотели отразить эти смыслы и настроения, вынести на первый план яркость и силу женственности. А ещё – сделать каждое изделие приятным на ощупь, ведь тактильность и ощущения «на кончиках пальцев» – то удовольствие, которые мы особенно ценим и в продукте, и в жизни», – рассказала Валентина Муховикова, основательница Fashion Rebels.

Коллекция The city is hers представлена во флагманском шоу-руме бренда (FR Concept, улица Петровка, 15), бутиках в торговом центре «Океания», на официальном сайте и в магазинах-партнерах.Fashion Rebels - российский бренд женской одежды, который стремится к уникальной красоте, не будучи модным. Основательница бренда - дизайнер Валентина Муховикова, а модели Fashion Rebels отличают сложный крой, чистые цвета, необычные фактуры и детали. Визитная карточка бренда - яркие костюмы.

