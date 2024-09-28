Съемки кампании «Explorations within Comfort: Исследуя комфорт» проходили на острове Тайвань, фотографом выступил Cheng Po Ou Yang, стилистом – Or Huang.

«Каждая съёмка – это множество элементов, задумок, историй и тех самых людей, которые должны в итоге соединиться ради воплощения и наслаждения процессом. Пазл идей кампейна Kakvata 24/25 вывел нас на Тайвань. И далее началась магия, которую мы с радостью вам представляем через нашу новую коллекцию.

"Каждая съемка состоит из множества элементов, идей, историй и людей, которые должны собраться вместе для окончательной реализации и получения удовольствия от процесса. Пазл идей привел нас на Тайвань. И тут началось волшебство," - рассказали основатели Kakvata Екатерина и Сергей Булгаковы.

В осеннюю коллекцию вошли новые модели культового бомбера под шерпу в цветах «Милки» и «Шоко», пуховые жилеты Kakvata в оттенках «Графит» и «Лилак», лимитированные издания с переплетающимися стеблями, лимитированный дроп бомбера Urban Nature с орнаментом из переплетающихся стеблей и обильного цветения и мягкой текстуры заснеженного грунта.

Зимняя линия включает пуховики разной длины - короткие, миди и макси - в стандартных и новых цветах («Айвори», «Графит», «Аквамарин» и «Лилак»), а также удлиненную версию пуховика из ограниченной серии в цвете «Лайм».

Коллекция строго лимитирована и доступна на сайте бренда www.kakvata.ru.

Kakvata – российский лайфстайл-бренд одежды, основанный в 2018 году Екатериной и Сергеем Булгаковыми. Бренд экспериментирует с oversize, создавая на стыке арта, моды и технологий коллекции комфортной одежды и экспериментальные дропы. Все изделия разрабатываются, отшиваются и набиваются вручную на собственном производстве в Москве.

Источник фото: Kakvata