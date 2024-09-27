26 сентября ювелирный бренд Viva la vika открыл pop-up станцию кастомизации кроссовок во флагманском магазине Lamoda Sport KM7 на Кузнецком Мосту.

В течение четырех дней, с 26 по 29 сентября, покупатели могут приобрести в магазине оригинальные фирменные кроссовки, которые можно кастомизировать с помощью бусин, полудрагоценных камней, лент и бантов, а также готовые обвесы от дизайнеров бренда Viva la vika.

Адрес флагманского магазина спортивного бренда Lamoda Sport KM7: Москва, ул. Кузнецкий мост, 7.

Viva la vika - мультибрендовый ювелирный бренд, основанный Викторией Молдавской в 2018 году. В коллекции бренда представлены изделия более 40 дизайнеров со всего мира, украшения под собственной маркой и категория «лайфстайл» с товарами для дома.

На онлайн-платформе Lamoda представлено более 10 миллионов товаров от 4 000 мировых и локальных брендов. Розничная сеть Lamoda Sport включает в себя Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Самару, Екатеринбург, Пермь, Уфа и другие города, в которых насчитывается более 100 магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.