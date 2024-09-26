В кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера сериала «Последний богатырь. Наследие». Гости вечера увидели первые два эпизода чудо-сериала, которые будут доступны на START уже 27 сентября.

Зрителям проект представили вместе со съемочной группой генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Антон Златопольский, креативный продюсер Василий Куценко, генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский, режиссер Антон Маслов, актеры Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Дмитрий Лысенков, Виктор Сухоруков, Юлия Пересильд, Гарик Харламов, Олег Чугунов, Владислав Ветров и Анатолий Вассерман, у которого в сериале камео.

Окунуться в волшебное приключение и поздравить создателей с премьерой пришли звездные гости, многие из которых были с детьми или целыми семьями: Ева Польна, Эвелина Бледанс, Артемий Лебедев, Елена Борщева, Катя Лель, Виктория Шелягова, Елена Крыгина, актрисы сериала «Папины дочки. Новые» Полина Денисова и Полина Айнутдинова, Аскар Ильясов, Софья Зайка, Ксения Теплова, Владимир Маркони, Александр Самойленко, Мила Ершова, Денис Никифоров, Глеб Шевнин, Кирилл Русин, Дмитрий Чеботарев, Жасмин, актрисы фильмов и сериала «Манюня» Карина Каграманян и Екатерина Темнова, Анна Бутман, Александр Метелкин, Карен Арутюнов, Рената Пиотровски, Дмитрий Дьяченко, Екатерина Кабак, Анастасия Меськова и другие.

Первые два эпизода выйдут в онлайн-кинотеатре START 27 сентября, а дальше новые серии будут открываться по одной каждую пятницу. Всего в сериале 8 эпизодов, последний станет доступен подписчикам 8 ноября. Также в выходные 28 и 29 сентября в сети кинотеатров «Формула кино / Синема парк» по всей России пройдут эксклюзивные показы первых двух серий на большом экране.