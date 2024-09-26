В этом году будет представлено рекордное количество - 50 коллекций, как от региональных брендов так и дизайнеров с соседних регионов и других стран.

Площадкой проведения масштабного мероприятия индустрии моды станет конгресс-холл КОШЕЛЕВ (отель Redisson Ulyanovsk hotel). Тема этого сезона - «Мода объединяет».

«В этом году мы решили масштабировать Ульяновскую неделю моды и выйти на новый уровень. Впервые мы приглашаем к участию дизайнеров не только из России, но и из других стран. Сейчас ведем переговоры с представителями Индии, Китая и Египта. Ulyanovsk Fashion Week мы проводим в регионе уже шесть лет и за это время превратилось в грандиозное мероприятие, которое стало гордостью региона, одним из самых ярких. Главное, что проект помогает производителям одежды, дизайнерам в их продвижении и выходе на новый уровень»,-пояснила генеральный продюсер Ulyanovsk Fashion Week Алиса Богатова.

В рамках недели пройдут детский и взрослый показ. Планируется что общий охват зрителей составит порядка пяти тысяч человек, среди которых жители Ульяновской области, гости города и экспертная аудитория.

Хедлайнерами Ulyanovsk Fashion Week выступят Евгения Климкова и Александра Гапанович.

• Klimkova Kids (дизайнер Евгения Климкова) – победитель российских конкурсов в номинациях «Бренд года», «Лучшая детская одежда, «Лучший детский бренд» и других, хэдлайнер ключевых недель мод в России, участник Milan Fashon Week, Dubai Fashion Week.

• Хедлайнер взрослого показа GAPANOVICH- концептуальный бренд одежды с Крайнего Севера, дизайнером которого является Александра Гапанович. Имя Александры Гапанович прозвучало в американском Forbes, итальянском Vogue. Она стала открытием Недели моды Mersedes-Benz Fashion Week Russia 2021 в Москве, является участником Московской недели моды.

В этом году в показах будет задействовано более двух тысяч моделей, среди которых более 500 детей.

Традиционно в рамках недели моды пройдет конкурс дизайнеров. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей и дополнительные подарки от спонсоров.

Также мероприятие включает в себя также работу дизайн маркета. Гостям будут представлены уникальные авторские украшения и сумки, яркие и стильные аксессуары, одежда от региональных брендов, украшения и предметы интерьера для дома.

Мероприятие проводится при государственной поддержке по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото и афиша предоставлены организатором.