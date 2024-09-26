Мероприятие пройдет 19-20 ноября в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ — Таврическом дворце. Аккредитация СМИ продлится до 13 ноября.

Организаторами форума выступают Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Российского экспортного центра, Министерства экономического развития Российской Федерации и СОЮЗЛЕГПРОМа.

«Содружество моды» объединяет на одной площадке представителей промышленных предприятий и модного бизнеса государств СНГ, профессиональных ассоциаций и объединений, профильных министерств и ведомств, образовательных учреждений, законодателей и экспертов.

Основная цель мероприятия – способствовать продвижению национальных брендов, найти решения актуальных проблем легкой промышленности на законодательном уровне и в практической плоскости.

В программе форума круглые столы и панельные дискуссии, посвященные экономике и инвестициям, производству, кадрам, креативным индустриям, культуре, модному туризму, красоте и здоровью. Традиционно состоятся 2 модных шоу – свои работы представят дизайнеры из регионов России и дизайнеры из стран СНГ. На полях «Содружества моды» будет работать биржа деловых контактов.

Впервые форум «Содружество моды» состоялся в октябре 2022 года с участием представителей всех стран Содружества. По итогам форума главы парламентов государств СНГ на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Самарканде 27 октября 2022 года приняли решение сделать ежегодной площадкой для обмена опытом, мнениями, экспертной информацией в сфере легкой промышленности и моды.

Фото предоставлены организатором.