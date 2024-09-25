Бренд запускает проект #BefreeCommunity, чтобы показать стильных и талантливых людей, которые вдохновляют команду Befree.

Инфлюенсер, певица и бывшая солистка группы Serebro Катя Кищук стала первой героиней #BefreeCommunity. Катя Кищук вошла в список Forbes «30 до 30», стала лицом рекламных кампаний Puma и Diesel, а ее социальные сети насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

Она снялась в рекламной кампании, записала видеодневник и смонтировала модную подборку. Фотографом специального проекта выступила Элина Шевченко, а режиссером видео стал Максим Росличенко, который также создавал рилсы для бренда.

«У меня свободный стиль — он не зависит от трендов, — прокомментировала Катя Кищук. — Я хочу одеваться так, как хочу! Поэтому для съемки выбрала четыре очень разных образа: плюшевый костюм в духе y2k, рейсерская куртка с камуфляжными брюками, гипюровый топ с прозрачной юбкой и total-бантики на юбке и рубашке. А еще специально для комьюнити бренда я сделала подборку своих фешен-фаворитов в Befree».

Купить изделия из подборки Кати Кищук можно на официальном сайте Befree.

Источник фото: Befree