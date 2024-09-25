Бренд одежды O'STIN и платежный сервис «Яндекс Пэй» представили совместную коллекцию «Мне так удобно». Лицами коллаборации стали молодые актеры Анастасия Уколова и Иван Жвакин.

Коллекция предложила нечто функциональное и универсальное и была выполнена из высококачественных материалов с использованием технических тканей (скуба, нейлон).

Цветовая палитра коллекции представляет собой меланж молочного, черного, темно-серого и светло-серого цветов. На каждом изделии присутствуют светоотражающие элементы, такие как пуловеры, молнии и принты.

В женскую линейку вошли хлопковая куртка из серебристой ткани, толстовка и футболка из неопрена, куртка из шерпы с контрастной фурнитурой и брюки-карго с объемными карманами.

Мужская линия аналогична женской. Здесь есть бомберы, костюмы из интерлока с парками, джоггеры, бейсболки из плащевки, футболки и объемные джемперы.

Источник фото: O'STIN