Арт-группа «Глазами Художника» в сотрудничестве с «Ассамблеей народов Евразии» организовали мастер - классы с арабскими и русскими художниками.

В старинном особняке Анны Монс в Москве недавно развернулось закрытое мероприятие. Состоялись совместные пленэры и мастер-классы для 27 художников из Арабского мира, а также совместно к участию пригласили художников из России и провели выставку «Под одним Солнцем. Мастерские».

Организовали интересную встречу: Арт-группа «Глазами Художника» в сотрудничестве с «Ассамблеей народов Евразии» и при поддержке Российской Ассоциации Международного Сотрудничества в продолжении проекта «Под Одним Солнцем. Россия-Египет», который стартовал в июне 2023 г. в Египте.

Старинный особняк Анны Монс, расположенный в самом сердце Москвы, является одним из немногих примеров роскошной архитектуры федерального значения рубежа XVII-XVIII веков.

Особняк прославился своей уникальной историей. Этот старинный дом, известен так же как «Палаты Вендергульстов», — единственное сохранившееся жилое здание Немецкой слободы. Хозяин этого уникального особняка – Казанин Евгений Борисович, меценат. В разное время здесь принимались известные художники, писатели, музыканты и деятели культуры, создавая атмосферу творчества и утонченности. Сегодня Евгений Борисович предоставляет историческое пространство для проведения уникальных встреч и выставок.

Дарья К., Артур Мирзоян, Дворядкина Татьяна, как соорганизаторы, создали уникальную атмосферу и поделились своими наработками и знаниями с арабскими коллегами.

Российские художники: Дарья К. провела мастер-класс по графике, Артур Мирзоян поделился своими секретами и провел целую серию занятий и мастер-классов по написанию портретов в его уникальной технике, Анастасия Бранкевич — художник-абстракционист, которая провела мастер-класс по цвету.

Открыл выставку доктор Ясер Аллахам (Dr. Yaser Allaham).

Торжественно проходила каждая минута, чувствовалась атмосфера дружбы.

Торжественные слова приветствия произнесли следующие персоны: Чрезвычайный и Полномочный посол Лиги арабских государств в Москве Валид Хамед Шилтаг; Рашед Хаммад Аль-Адвани посол Кувейта; арабский художник Халиль Альматхун, Президент Ассоциации Современных Художников Королевства Бахрейн; Смирнова Светлана Константиновна, зам Генерального Секретаря Ассамблеи Народов Евразии; Египетский мастер Осама Ал Сальви создал и передал в дар точную копию скульптуры Петра 1, оригинал которой будет создан и установлен в Русском Доме в Каире, Дарья Карачева, Советник по культуре Российской Ассоциации Международного Сотрудничества, со-учредитель проекта «Глазами Художника»; художник-график, Артур Мирзоян — художник, со-учредитель проекта и Дворядкина Татьяна — со-учредитель, партнер проекта «Глазами Художника»; Валерия и Евгений Казанины, владельцы особняка.

Выставка стала настоящим культурным обменом для гостей.

Организаторы предусмотрели всё до мелочей: и изысканные и утонченные флористические композиции от владелицы салона цветов Милы Васильевой, и деликатесный фуршет от Брайкевич Евгения. На событии присутствовали: 27 арабских художников, Клуб жен дипломатов, Анна Гавриэль, Юлия Сартакова – президент АНО «Русская Культура» и многие светские и медийные персоны, бизнесмены и политики, галеристы и коллекционеры, представители СМИ.

Именно в этом здании, имеющем статус объекта культурного наследия, состоялось закрытое мероприятие и мастер-классы с художниками.

Гости мероприятия остались в восторге от умело подобранной программы, включавшей не только выставку произведений, но и музыкальную программу.

Таким образом, организаторы смогли создать тот самый диалог стран. Проведение подобных мероприятий, выставок, как «Под одним Солнцем. Мастерские» играет важную роль и способствует культурному обмену между странами. Взаимоуважение и понимание культурного кода помогает сближать зрителя.

При поддержке АНО «Русская Культура».

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