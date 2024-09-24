В последний день лета в Екатерининском дворце Царского Села прошел II Петровский оперный бал, который собрал представителей культурной, политической и деловой элиты России, а также героев специальной военной операции. Это масштабное благотворительное событие открыло международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» и стало важным шагом в возрождении культурных традиций Северной столицы.

Бал стал настоящим погружением в эпоху петровских времен и Золотого века Российской империи. Гости прибыли в аутентичных нарядах, отражающих стиль того времени, чтобы насладиться атмосферой прошлого. Вечер начался с торжественной церемонии, где гости прошлись по красной ковровой дорожке, ведущей к Золотым воротам Екатерининского дворца. Встречал их брасс-ансамбль с приветственным коктейлем, создавая праздничное настроение.

В тронном зале гостей встретил оркестр «Северная Симфония» под руководством ФабиоМастранджело. Открыл бал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

«Это мероприятие – наше «Спасибо» великому городу. Напомню, что в XVIII веке здесь было в два-три раза больше балов, чем в Европе. Петербург будет восстанавливать свои великие традиции», – отметил представитель Смольного.

В Екатерининском дворце в этот вечер состоялось множество ярких выступлений. Симфонический оркестр «Северная Симфония» и хор «Фестино» исполнили «Оду в честь Петра Великого». На сцене побывали такие мастера, как виолончелист Сергей Ролдугин, скрипач Павел Милюков, сопрано Ольга Маслова, тенор Дмитрий Корчак и саксофонист Игорь Бутман с квартетом. Высочайший уровень исполнения произведений Петра Чайковского и других композиторов в сочетании с историческими интерьерами создавал уникальную атмосферу.

«Я очень рад возможности быть здесь, – поприветствовал собравшихся худрук и генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев. – Накануне 1 сентября мы все в школьных хлопотах. В три часа дня я был еще в Москве. И извиняюсь, что одет не по форме. Желаю всем жить долго-долго в этом неспокойном мире. Мы все знаем, что Бах, Чайковский и Мусоргский – друзья всего мира».

II Петровский оперный бал стал торжественным началом фестиваля «Чайковский. Перезагрузка», который будет проходить до 6 ноября 2024 года на более чем 20 площадках Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов. В программе фестиваля – концерты, спектакли, лекции, кинопоказы, выставки и конкурсы, которые обещают стать самыми значимыми культурными событиями осени.

Генеральным партнером II Петровского оперного балавыступила компания–дистрибьютер микротоковыхмассажеров для лица и тела ReFa.

Гости мероприятие открыли для себя удивительный мир японских массажеров ReFa с уникальной технологией – они преобразуют свет в мягкие микротоки, стимулирующие выработку коллагена и эластина, многие протестировали действие массажеров прямо на мероприятии с помощью профессиональных консультантов и увидели результат уже с первого применения.

Эксклюзивным парфюмерным партнером II Петровского оперного бала выступил проект MOLECULE, благодаря которому все гости события получили ценные подарки с элитной парфюмерией.