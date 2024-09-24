20 сентября 2024 года в Ивановской области на базе образовательного центра «Солярис» прошел Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности «Мануфактура 4.0». Мероприятие организовано Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Правительством Ивановской области и Агентством по привлечению инвестиций в регион. Партнером форума выступило ПАО «Сбербанк».

Тематика этого года «Легпром России – время объединяться» собрала более 300 участников, среди которых были современные и молодые дизайнеры, представители крупных компаний, фабрик и заводов, эксперты легкой промышленности.

Пленарное заседание «Масштабирование и сотрудничество в легкой промышленности: как использовать существующие ресурсы для выхода на новые рынки России» открыл губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он отметил, что проведение Форума стало доброй традицией для осенних встреч в Иваново, где профессионалы отрасли обсуждают актуальные вопросы. Губернатор подчеркнул стабильное развитие легкой промышленности в регионе, отметив, что Ивановская область является сердцем российской легкой промышленности, производя более 80% российских х/б тканей, 3/4 трикотажных тканей, 80% постельного белья и более 60% спецодежды.

«Главным вызовом отрасли является производство необходимых тканей. Здесь есть куда расти. И в этой связи требует актуализации Стратегия развития легкой промышленности России. Мы договорились с Министерством промышленности и торговли, что Минпромторг вместе с Правительством Ивановской области и крупнейшими компаниями эту стратегию актуализируют», - сказал Станислав Воскресенский.

В рамках пленарной сессии спикеры затронули важные вопросы для отрасли: привлечение молодого поколения к производственным процессам, создание оригинальных и уникальных продуктов, а также обретение независимости от зарубежных стран.

«Наша задача — консолидировать усилия всех участников легкой промышленности. Чтобы швейная отрасль могла уверенно двигаться вперёд, крайне важно, чтобы наши текстильные производители и инвесторы поверили в её будущее. Мы должны выстроить прочные цепочки, начиная с производства сырья и заканчивая готовой продукцией, включая в этот процесс ритейл, байеров, маркетологов, исследователей и дизайнеров. Только объединяя свои усилия, мы сможем вдохнуть новое дыхание в легкую промышленность и создать условия для технологического суверенитета. Это не просто слова, это наша общая цель, без которой невозможно представить конкурентоспособное будущее, как на внутреннем, так и на международном рынках», — отметила Вера Хмырова, директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской.

В выступлениях всех спикеров прозвучал патриотический настрой: сегодня настало время объединяться, создавать совместные проекты и развивать отечественное производство совместными усилиями.

«Наши изделия должны попадать на витрину, чтобы российское становилось модным, чтобы был посыл потребительского патриотизма», – отметил Александр Перемятов, основатель федеральной сети универмагов российских дизайнеров SLAVA Concept.

О переосмыслении моды, стиля и дизайна выступил дизайнер Игорь Гуляев. Он отметил, что в стране очень много талантливых молодых людей, перспективных компаний и призвал всех объединяться для достижения основной цели – стать центром притяжения модной индустрии.

«Мы должны думать о завтрашнем дне и сделать своё производство современным. В любом уголке страны наша женщина должна быть красиво одетой женщиной», – подчеркнул дизайнер Игорь Гуляев.

Фото предоставлены организатором.