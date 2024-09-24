Российский бренд одежды Nume, основанный Lamoda, выпустил капсулу одежды с изображениям собак и кошек в поддержку бездомных животных. Бренд жертвует 10% выручки от продажи каждой футболки в благотворительный фонд помощи бездомным животным «Рэй».

Капсула стала ответом на набирающий популярность тренд модных товаров для животных и их хозяев. В капсуле воплотилась главная идея Nume - одежда как отражение личности и внутреннего мира, для девушек, которые считают, что через одежду важно показать свое душевное состояние. Таким образом, бренд показывает, как повседневный гардероб может стать не только средством самовыражения, но и носителем важной социальной миссии.

В линейку вошли шесть различных футболок-манифестов пастельных тонов. На каждой из них изображен силуэт питомца из приюта, ищущего хозяина. Изделия доступны к покупке в подборке бренда Nume на Lamoda.

Сотрудничество между Nume и фондом «Рэй» направлено на повышение осведомленности о проблеме бездомных животных и поддержку работы фонда. Помимо покупки коллекции, вы также можете сделать пожертвование. На официальном сайте благотворительного фонда есть ссылки для разовых и периодических пожертвований.

Фото предоставлены компанией.