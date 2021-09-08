В сентябре 2021 года Jean Paul Gaultier запустит парфюмерную линию в России, которую будет представлять известная компания из Барселоны Puig, занимающаяся развитием множественных фэшн- и бьюти-брендов. Об этом сообщает Elle.

Жан-Поль Готье, l'enfant terrible французской моды, родился в 1952 году в пригороде Парижа. Карьеру он начал в Доме моды Пьера Кардена в 1970 году, поступив туда на работу в день своего 18-летия. В 1976 году Готье основал собственный Дом моды и устроил свой первый показ в Париже. Готье стал настоящим модным революционером. Кутюрье начал одевать мужчин в юбки, научил женщин носить очки нестандартной формы и белье поверх одежды, а для дефиле приглашал моделей всех мастей и габаритов.

В 1993 году дизайнер запустил собственную парфюмерную линию, в которой флаконы ароматов создавались с отсылкой к силуэтам, повторяющим формы мужского и женского тела.

С начала своей карьеры Жан-Поль Готье хотел показать, что у красоты множество граней, и что ее можно найти там, где меньше всего ожидаешь, например, в неприглядной консервной банке, которая сначала вдохновила модельера на браслет, а затем на упаковку для его невероятно успешного аромата.

С 15 сентября ароматы Le Male, La Belle, Le Beau будут представлены в нескольких точках продаж Золотого Яблока, а также на официальном сайте магазина, а до конца 2021 года портфолио бренда в России будет дополнено ароматами: Le Male Le Parfum и La Belle Le Parfum – в ноябре, Scandal и So Scandal – в декабре, пишет Fragrantica.

Рекомендованные розничные цены Le Male (75 мл), Le Beau (75 мл) и La Belle (50 и 30 мл) составляют 5980, 6280, 8195 и 5 770 рублей.