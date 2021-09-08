Тимоти Шаламе стал новым другом ювелирного Дома Cartier, объявление о чем было сделано одновременно с долгожданной премьерой фильма Дени Вильнёва «Дюна» с участием актера. Она прошла в рамках Венецианского международного кинофестиваля, одним из главных спонсоров которого является Cartier. Шаламе успел показать публике винтажные брошь из коллекции 2004 года, кольцо Cartier Love ring (выпущено в 2017-м), а также кольцо из 2005-го.

«Мы рады продолжить наши давние отношения с Тимоти, приглашая его присоединиться к Maison в качестве друга дома. Так как Тимоти – человек страсти, независимости, непредубежденности и творчества, его смелый подход к жизни, выраженный в его профессиональном выборе и свободном духе, внутренне соответствует основным ценностям Cartier», – приводит Buro 24/7 слова Арно Карреза, старшего вице-президента и директора по маркетингу Cartier.

Тимоти Шаламе и французский Дом действительно связывает давняя дружба. Так, на церемонии «Оскар 2020» актер был одет в атласный костюм Prada, который дополнила брошь 1955 года из коллекции Cartier Heritage. Полтора года спустя, на венецианском фотоколле, Шаламе вновь появился в винтажных украшениях Cartier: платиновой булавке 1913 года и броши 1999 года в виде жука из дымчатого кварца и бриллиантов, отмечает Elle.

В статусе друга Cartier актер будет посещать различные светские мероприятия. Что касается непосредственно актерской деятельности Тимоти, в этом году Шаламе можно будет увидеть во «Французском вестнике» Уэса Андерсона и «Не смотри вверх» Адама МакКея. Кроме того, не так давно завершились съемки «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино, а в ближайшее время начнется производство фильма «Вилли Вонка» Пола Кинга. Также Тимоти должен сыграть Боба Дилана в фильме Джеймса Мэнголда с рабочим названием «Going Electric».