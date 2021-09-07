Американская поэтесса и общественная активистка Аманда Горман стала агентом перемен Estée Lauder. Широкую популярность 22-летняя девушка получила после прочтения своих стихов на инаугурации Джо Байдена. Это сделало ее самым молодым поэтом, когда-либо выступавшим на мероприятии в честь президента США, пишет L’Officiel.

В новом статусе глобального амбассадора Estée Lauder, девушка не только будет сниматься в их кампаниях, но и создаст собственную социальную инициативу. Цель Аманды – повысить грамотность женщин на пути к равенству, карьерным достижениям и глобальным переменам. Инициатива по распространению грамотности Writing Change предусматривает, в числе прочего, инвестиции Estée Lauder: $3 миллиона в течение трех ближайших лет.

«С невероятной гордостью я объявляю о партнерстве с одним из самых знаковых косметических брендов в мире – Estée Lauder, в рамках которого я смогу стать новый голосом в качестве первого в истории агента перемен Global Changemaker. Проект Writing Change будет поддерживать общественные организации по вопросам грамотности как на местном, так и на международном уровне. Вместе мы будем продвигать равенство и социальное влияние, поддерживая грамотность во всем мире. Не могу дождаться момента, когда мы приступим к работе», – написала Аманда в своем Instagram.

«Наша компания была основана выдающейся женщиной, Эсте Лаудер, которая проложила путь женщинам по всему миру, поверившим в то, что все возможно», – прокомментировала сотрудничество с поэтессой Джейн Херцмарк Худис, президент исполнительной группы Estée Lauder.

Как пишет Vogue UA, Аманда родилась в Лос-Анджелесе, ее воспитывала мама-одиночка. С ранних лет она была активисткой, а стипендия, полученная в 14 лет, помогла Аманде позже поступить в Гарвард. Три года назад Аманда стала лауреатом престижной премии National Youth Poet: это премия, которая присуждается молодым поэтам-активистам. В своих стихах Аманда поднимает темы сексизма, расизма, угнетения и дискриминации. Поклонником творчества девушки является Джилл Байден, она и порекомендовала Горман для прочтения поэзии на инаугурации. Поддерживают Аманду и другие знаменитости: Опра Уинфри, Хиллари Клинтон и Мишель Обама.