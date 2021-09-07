Новая кампания дистрибьютора премиальных итальянских марок «Кашемир и Шелк», посвященная осенне-зимним коллекциям 2021/2022, напоминает о том, как прекрасно наступившее время года вдохновляет на роскошные и одновременно комфортные образы для уютных осенних уикендов и загородных прогулок.

Как отмечает InStyle, главная идея съемки заключается в фразе «Счастье быть вместе». «Кашемир и шелк» предлагают хотя бы на время забыть о бешеном ритме мегаполиса и насладиться прекрасными мгновениями ранней осени в компании друзей и близких.

В рекламной кампании подчеркиваются главные тренды сезона: многослойность, пэчворк, смешение фактур в одном образе и оверсайз с объемной вязкой. В съемке представлены новые коллекции одежды и аксессуаров ведущих итальянских брендов, среди которых Agnona, Avant Toi, Cividini, Colombo, Ereda, Fabiana Filippi, Gentryportofino, Henry Beguelin, Herno, Massimo Alba, Peserico, Richard J. Brown, Santoni, Zanellato, FIORONI и GIMOS, пишет Sparkle Spotlight.

Так, в новом сезоне дизайнеры приготовили для своих поклонников много натуральных тканей из кашемира, шелка и шерсти. Особого внимания заслуживают модели, выполненные из викуньи – редкого и поистине драгоценного материала, высоко ценящегося в мире моды.

Новая коллекция представлена в сети «Кашемир и шелк» и онлайн на сайте компании.