Сегодня начинается юбилейный сезон выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2021.Осень» и форум «РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ: ОПЫТ РЕГИОНОВ»
Церемонию открытия мероприятия, которое состоится в зале «Достижение», павильон №8, Конференц-зал, 1 уровень, в 12:00 проведет Оксана Бугрименко, главный редактор проекта Luxury&Lifestyle, Российская газета.
Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
Алексей Вялкин, генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
Мария Юргелас, управляющий директор управления развития секторов экономики и цифровой трансформации Российского союза промышленников и предпринимателей;
Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ);
Татьяна Лугина, президент концерна «БЕЛЛЕГПРОМ», Республика Беларусь;
Дамиано Антонаццо, региональный директор по развитию в Istituto Marangoni Milano;
Маттейс Крити, генеральный секретарь IAF – International apparel federation.
Будут чествовать и заслуженных работников отрасли: Медалью «За трудовую доблесть» за большой вклад в развитие текстильной и легкой промышлености и многолетний добросовестный труд награждается Виктория Львовна Елиферова, коммерческий директор Общества с ограниченной ответственностью «Округ» город Москва.
В рамках церемонии открытия будет подписан меморандум о сотрудничестве между Российским союзом предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) и Белорусской ассоциацией предприятий легкой промышленности. Документ подпишут Андрей Валентинович Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) и Наталия Анатольевна Мурашко, директор Белорусской ассоциации предприятий легкой промышленности.
И мы все еще с нетерпением ждем сегодняшнего объявления победителей профессионального конкурса «INTERFABRIC-2021».
В 12:30 начнется открывающая панельная дискуссия: «ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ – ОПЫТ И УСПЕХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ»
Под руководство Ануш Гаспарян, cоучредителя и коммерческого директора FCG профессионалы отрасли поделятся своим опытом и знаниями по преодолению сложностей текущего времени.
Перед аудиторией дискуссии выступят:
Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ);
Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли;
Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
Михаил Третьяков, председатель комитета по промышленности, Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»;
Людмила Дмитриева, заместитель Председателя Правительства Ивановской области;
Урал Насибуллин, заместитель Министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан;
Виктор Иванов, президент Российского Союза Химиков;
Дмитрий Туркин, вице-президент СОЮЗЛЕГПРОМа, генеральный директор ООО «ОКРУГ»;
Евгений Томак, исполнительный директор Брянского камвольного комбината, президент Национального союза производителей школьной формы;
Михаил Шпилькин, руководитель комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по цифровой печати и декорированию текстиля, эксперт журналов «Легпром Ревю» и «Цифровой текстиль»;
Виталий Кадулин, руководитель инициативной группы технопарка Легкой промышленности «Гончарова слобода»;
Андрей Калашников, генеральный директор ООО «ТРИГОН СЕЛЕКТ»;
Артем Старченко, директор компании «ТриДаВинчи», разработчик проекта «Маркетплейс LEGPROM.cloud»;
Анна Лебсак-Клейманс. cоучредитель и генеральный директор FCG. Научный руководитель Образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ «Высшая Школа Экономики»;
Александра Сакаева, основатель проекта SHOESSTAR.
Желаем всем участникам мероприятия плодотворной работы!
Подробная деловая программа осеннего сезона отраслевого форума уже сформирована.
Посещение всех экспозиций и мероприятий деловой программы форума БЕСПЛАТНО при условии обязательной регистрации.
Время проведения: 7–9 сентября 2021 года.
Место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 2.
Вопросы, уточнения, аккредитация СМИ: ivanova@intertkan.ru, тел.: +7 (495) 280-15-48, доб. 219, моб.: +7 (985) 410-89-20 (Вера Иванова, PR-директор выставки «Интерткань» и «Российской недели текстильной и легкой промышленности»).