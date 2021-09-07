Сегодня начинается юбилейный сезон выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2021.Осень» и форум «РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ: ОПЫТ РЕГИОНОВ»

Церемонию открытия мероприятия, которое состоится в зале «Достижение», павильон №8, Конференц-зал, 1 уровень, в 12:00 проведет Оксана Бугрименко, главный редактор проекта Luxury&Lifestyle, Российская газета.

Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ;

Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

Алексей Вялкин, генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»;

Мария Юргелас, управляющий директор управления развития секторов экономики и цифровой трансформации Российского союза промышленников и предпринимателей;

Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ);

Татьяна Лугина, президент концерна «БЕЛЛЕГПРОМ», Республика Беларусь;

Дамиано Антонаццо, региональный директор по развитию в Istituto Marangoni Milano;

Маттейс Крити, генеральный секретарь IAF – International apparel federation.

Будут чествовать и заслуженных работников отрасли: Медалью «За трудовую доблесть» за большой вклад в развитие текстильной и легкой промышлености и многолетний добросовестный труд награждается Виктория Львовна Елиферова, коммерческий директор Общества с ограниченной ответственностью «Округ» город Москва.

В рамках церемонии открытия будет подписан меморандум о сотрудничестве между Российским союзом предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) и Белорусской ассоциацией предприятий легкой промышленности. Документ подпишут Андрей Валентинович Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) и Наталия Анатольевна Мурашко, директор Белорусской ассоциации предприятий легкой промышленности.

И мы все еще с нетерпением ждем сегодняшнего объявления победителей профессионального конкурса «INTERFABRIC-2021».

В 12:30 начнется открывающая панельная дискуссия: «ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ – ОПЫТ И УСПЕХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ»

Под руководство Ануш Гаспарян, cоучредителя и коммерческого директора FCG профессионалы отрасли поделятся своим опытом и знаниями по преодолению сложностей текущего времени.

Перед аудиторией дискуссии выступят:

Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ);

Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли;

Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

Михаил Третьяков, председатель комитета по промышленности, Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА»;

Людмила Дмитриева, заместитель Председателя Правительства Ивановской области;

Урал Насибуллин, заместитель Министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан;

Виктор Иванов, президент Российского Союза Химиков;

Дмитрий Туркин, вице-президент СОЮЗЛЕГПРОМа, генеральный директор ООО «ОКРУГ»;

Евгений Томак, исполнительный директор Брянского камвольного комбината, президент Национального союза производителей школьной формы;

Михаил Шпилькин, руководитель комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по цифровой печати и декорированию текстиля, эксперт журналов «Легпром Ревю» и «Цифровой текстиль»;

Виталий Кадулин, руководитель инициативной группы технопарка Легкой промышленности «Гончарова слобода»;

Андрей Калашников, генеральный директор ООО «ТРИГОН СЕЛЕКТ»;

Артем Старченко, директор компании «ТриДаВинчи», разработчик проекта «Маркетплейс LEGPROM.cloud»;

Анна Лебсак-Клейманс. cоучредитель и генеральный директор FCG. Научный руководитель Образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ «Высшая Школа Экономики»;

Александра Сакаева, основатель проекта SHOESSTAR.

Желаем всем участникам мероприятия плодотворной работы!

Подробная деловая программа осеннего сезона отраслевого форума уже сформирована.

Посещение всех экспозиций и мероприятий деловой программы форума БЕСПЛАТНО при условии обязательной регистрации.

Время проведения: 7–9 сентября 2021 года.

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 2.

Вопросы, уточнения, аккредитация СМИ: ivanova@intertkan.ru, тел.: +7 (495) 280-15-48, доб. 219, моб.: +7 (985) 410-89-20 (Вера Иванова, PR-директор выставки «Интерткань» и «Российской недели текстильной и легкой промышленности»).