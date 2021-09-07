Белорусская модель победила на конкурсе «Miss Top Model Universe-2021», финал которого прошёл в августе в Бейруте.

7 августа в столице Ливана завершился десятидневный финал международного конкурса «Miss Top Model Universe», участницами которого стали конкурсантки из разных уголков планеты: Ливан, Сирия, Болгария, Франция, Россия, Украина, США. Удостоилась короны минчанка Полли Каннабис, которой также выпала честь стать амбассадором международной премии «Golden Beirut awards». В копилке амбициозной красавицы уже более 20 конкурсов, на которых она блистала в финале, среди них такие популярные, как «Miss Earth», «Miss Grand» и «Miss Space». В мае этого года Полли представляла Беларусь в финале конкурса Miss Elite World в Египте, завоевав титул королевы «Miss Elite Europe». Благодаря такой кипучей энергии яркую Полли даже номинировали в Книгу рекордов Гиннесса.

В составе жюри находились звезды арабского мира: Мисс Вселенная из Ливана, директор международного модельного агентства, организатор государственных премий, а также представители индустрии красоты.

— Я так давно этого хотела и старалась. До сих пор не верится, но все получилось. Везу домой в Беларусь главную корону и чувствую, что победа была заслуженной. Члены жюри в качестве победительницы видели амбициозную девушку, которая будет использовать статус королевы для проектов различного уровня: начиная от благотворительности, заканчивая организацией конкурсов красоты. Я на сто процентов попала под образ, который они искали, — делится Полли.

— Состав участниц был качественно подобран, и я горжусь тем, что мне удалось познакомиться и быть на одной сцене с такими достойными конкурсантками, — рассказывает минчанка. — В моменты, когда становилось эмоционально и физически тяжело, мы искренне поддерживали друг друга. С некоторыми девочками обязательно увидимся снова. Я пригласила их в Беларусь, чтобы показать им красоту нашей страны.

Параллельно с конкурсами красоты Полли работала в качестве модели в Милане и Бангкоке, принимала участие в «Colombo Fashion Week», снималась в американском реалити-шоу «I am Multiverse». Девушка дважды появлялась на обложке «L’Officiel», была лицом «Shopping Guide» и других модных журналов. К тому же голубоглазая красавица является лицом корейского ювелирного бренда «Lucia Jewerly».