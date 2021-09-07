Крупнейшая российская сеть магазинов «Снежная Королева» представила новую коллекцию верхней и повседневной одежды, аксессуаров Осень-Зима 2021/2022.

«Возвращение в городскую жизнь после летнего сезона пробуждает желание наряжаться каждый день, поддерживая настроение яркими образами. Поэтому в съемке для новой рекламной кампании мы с легкой иронией обратились к стилистике 2000-х, вдохновляясь этим жизнерадостным периодом fashion-индустрии. Главным трендом остается расслабленный стиль, комфорт и универсальность, но мы посмотрели на это под другим углом, ведь даже самые классические вещи можно сочетать таким образом, чтобы в результате получать бесконечное многообразие гармоничных небанальных комплектов», – комментирует коллекцию вице-президент компании «Снежная Королева» Виктория Исаева.

В центре внимания – выверенные и не теряющие своей актуальности крой и материалы. Классические оттенки в палитре коллекции дополнены ультрамодными оливковым и кирпичным, кремовым, пудрово-розовым и цветом металлик – хитом сезона, создающим футуристический образ.

Кожа является главным материалом сезона, представлена в тотал-лук и в комбинации с другими тканями и фактурами. В новую коллекцию «Снежной Королевы» вошли как модели верхней одежды из натуральной кожи всех цветов, так и элементы базовой одежды из экокожи, которые отлично сочетаются между собой.

Ключевые модели верхней одежды: пуховики, кожаные плащи и куртки, стеганые пальто, а также вечная классика: тренчи, пальто и шубы из натурального меха. Дубленки и шубы из овчины и экомеха представлены как в монохроме, так и с использованием техник окрашивания деграде, нанесения принтов и инкрустации.

В основе женской коллекции текстиля и трикотажа – акцент на женственности, тактильно приятные теплые материалы классических и ярких цветов. Отдельного внимания заслуживают актуальные джемперы с крупными вязаными косами и фигурами. В мужском гардеробе предпочтение отдается тканям с содержанием бамбука и шерсти, крупной фактурной вязке из хлопка. Тренд мужской осенне-зимней коллекции – тёплые джемперы из двустороннего жаккарда с лыжным мотивами и вельветовые брюки.

Первые дропы осенней части коллекции уже в магазинах сети по всей России и доступны для заказа в интернет-магазине https://snowqueen.ru/.