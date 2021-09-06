Компания «Снежная Королева» представила новую коллекцию сезона осень-зима 2021/2022. По традиции команда сети предложила своим поклонникам широкий выбор разнообразной верхней одежды: пуховики, кожаные плащи и куртки, стеганые пальто, тренчи, пальто и шубы из натурального меха. В новом сезоне дубленки и шубы из овчины и экомеха представлены как в монохроме, так и с использованием техник окрашивания деграде, нанесения принтов и инкрустации, отмечает РИА Мода.

В линии повседневного текстиля и трикотажа для женщин можно найти джемперы с крупными вязаными косами и фигурами, а для мужчин – теплые джемперы из двустороннего жаккарда с лыжным мотивами и вельветовые брюки. При этом в мужских моделях предпочтение отдается тканям с содержанием бамбука и шерсти, крупной фактурной вязке из хлопка.

Цветовая палитра коллекции основана на спокойных классических и природных оттенках: оливковый, кирпичный, кремовый, пудрово-розовый и металлик.

«Возвращение в городскую жизнь после летнего сезона пробуждает желание наряжаться каждый день, поддерживая настроение яркими образами. Поэтому в съемке для новой рекламной кампании мы с легкой иронией обратились к стилистике 2000-х, вдохновляясь этим жизнерадостным периодом fashion-индустрии. Главным трендом остается расслабленный стиль, комфорт и универсальность, но мы посмотрели на это под другим углом, ведь даже самые классические вещи можно сочетать таким образом, чтобы в результате получать бесконечное многообразие гармоничных небанальных комплектов», – приводит Fashion NetWork слова вице-президента компании «Снежная королева» Виктории Исаевой.

Первые вещи из осенне-зимней коллекции уже появились в магазинах «Снежная Королева» и интернет-магазине сети.