Испанский бренд Zara анонсировал коллаборацию с молодой нидерландской маркой Kassl Editions, вещи которой представлены на Net-a-Porter, Browns и Aizel.

Как пишет Elle, за Kassl Editions стоит компания друзей: один из них занимался продвижением модных марок, другой управлял люксовым брендом Delvaux, третьи владеют концепт-стором Graanmarkt13 в Антверпене.

Центральный объект всех коллекций Kassl Editions – классическое рыбацкое пальто, которое каждый сезон выпускается в разных вариациях и производится из высокотехнологичных и долговечных материалов, таких как водостойкая прорезиненная ткань. Все производство сосредоточено на мануфактуре в немецком городе Кассель (отсюда и название марки), на семейной фабрике, где шьют экипировку пожарных Германии. По своим техническим характеристикам плащи Kassl Editions можно сравнивать со спецодеждой, при этом выглядят они сверхмодно: есть модели из кожи, в виде длинной рубашки, а также двусторонние плащи из технического материала и сатина. Каждое изделие имеет уникальный штамп с серийным номером и прослужит не один год.

В рамках сотрудничества команда Kassl Editions создала для Zara как несколько моделей женской одежды, так и линию товаров для дома: шкафов, зеркал, ковров, декоративных объектов. Они будут презентованы в рамках интерьерной выставки Salone del Mobile, которая пройдет в Милане с 5 по 10 сентября, пишет Buro 24/7.

По мнению экспертов, подобные партнерства не являются большим источником дохода для масс-маркет брендов, но являются эффективным инструментом для улучшения имиджа, в том числе среди не основной целевой аудитории – клиентов премиального сегмента. Для независимого Kassl Editions контракт с Zara стал стратегическим решением в рамках построения бренда, поскольку сотрудничество с ретейлером с мировым охватом повысит узнаваемость марки и обеспечит ей международное присутствие.

Продажи коллекции стартуют 12 сентября – в избранных магазинах Zara и онлайн. Появится ли она в России, пока точно не известно.