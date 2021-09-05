Обувной бренд Nevalenki представил новую коллекцию, созданную вместе с дизайнером Сананом Гасановым, учившимся в петербургской Академии Штиглица и антверпенской Королевской академии изящных искусств. Его выпускная коллекция для последней была показана на ежегодной выставке в музее моды MoMu. Об этом пишет Buro 24/7.

Капсула, названная Comfort, состоит из двух моделей демисезонных ботинок. Модели с квадратном носом представлены на массивной тракторной подошве, а отличительными стилевыми элементами стали контрастная строчка и рельефное тиснение. Верх обуви изготовлен из натуральной кожи, а подошва – из крепкой износостойкой резины.

«Коллекция возникла в результате нашей давней крепкой дружбы, – рассказал Санан Гасанов. – Коллаборация была лишь вопросом времени, и вот наконец мы воплотили идею в жизнь. Я переработал ДНК бренда, сохранив эстетику Nevalenki».

Стилистом рекламной кампании выступил также Санан, снимал еще один хороший друг бренда фотограф Андрей Кирсанов – в результате получилось не только красиво, но и душевно. Дизайнер предлагает носить ботинки с просторными плащами, пальто и винтажными шубами, однако к пуховикам и шерстяным пиджакам они тоже прекрасно подойдут, отмечает журнал OK.

Купить ботинки можно на сайте Nevalenki. Стоимость – 15 000 рублей за модель с гладким верхом и 16 000 рублей за модель с тиснением.

Изначально Nevalenki был мультибрендовым магазином — обувной concept store был открыт в 2012-м году, и Санан активно участвовал в процессе его запуска. В 2016-м у Nevalenki появилась собственная линия обуви — так магазин превратился в самостоятельный бренд.