Дэниел Ли не очень любит играть по устоявшимся правилам. Он фактически удалил аккаунт Bottega Veneta в Instagram и начал представлять коллекции вне общего расписания, устраивая показы в неожиданных местах (вроде легендарного берлинского техно-клуба Berghain) в режиме строжайшей секретности – на шоу допускаются только самые близкие друзья бренда, которые затем не могут рассказывать об увиденном. Оттого интерес к марке, судя по всевозможным рейтингам, возрастает в геометрической прогрессии, отмечает Elle.

И вот, в самом начале нового сезона, дизайнер решил порадовать своих поклонников очередной порцией красоты и представил лукбук осенне-зимней коллекци Bottega Veneta – как всегда без предупреждений и объяснений.

В нем можно найти трикотажные платья, кожаные тренчи, меховые пальто с бахромой, скульптурные пальто и вязаные костюмы. Комплекты из денима расшиты четырьмя тысячами ярких перьев (на один из них ушло более 4 тысяч перьев и более 100 часов работы), а вязаное вручную кашемировое платье – стеклярусом, пишет Buro 24/7.

В линию обуви вошли «рыбацкие» ботфорты до бедра, бархатные мюли и обновленная резиновая модель BV Puddle (теперь на танкетке). Дополняют образы клатчи The Pouch и сумки Cassette.

Коллекция будет доступна в сентябре в бутиках бренда, а также в корнере бренда в ЦУМе и на сайте tsum.ru.